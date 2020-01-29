Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ortaya çıkan virüs Çin'le ilgili turist sayısındaki büyüme beklentimizi engelleyebilir. Toplam turizm kapasitesinde çok büyük bir etki olmaz. 2019'da 450 bine yakın Çinli turist ziyaretçimiz vardı. Çin'le sınırlı kalan virüs salgını genel turizm açısından Türkiye'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen 'Basınla Buluşma' programına katıldı. Program dahilinde YTB Başkanı Abdullah Eren'la ortak bir sunum gerçekleştiren Ersoy, YTB'nin faaliyetlerinden bahsetti. Sunum öncesi basın sektörünün temsilcileriyle sohbet eden Ersoy, YTB'nin farkındalığının arttırılmasının gerekliliğinin altını çizdi. Sohbet sırasında Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ören yerlerdeki hasar tespit çalışmalarının yapıldığına değinen Ersoy, giderilmeyecek bir hasarın söz konusu olmadığını belirtti. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı endişelendiren Korona virüsüyle ilgili basın mensuplarından destek beklediğini aktaran Bakan Ersoy, gribal enfeksiyonların yoğun bir şekilde yaşandığı kış döneminde olunduğunu hatırlatarak turizmin algı operasyonları üzerinden faaliyet gösterdiğini belirtti. Algıyı iyi yönetmenin turizmde başarılı sonuçlar alınacağı hakkında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Basından özellikle bir ricam var. Özellikle Sağlık Bakanlığıyla biz birebir çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı tüm süreci etkili ve ilgili bir şekilde takip ediyor. Son zamanlarda basında özellikle görüyorum. Şüpheli vakalara da Sağlık Bakanlığı aynı ciddiyette müdahale ettiği için, 'Korona Virüs Alarmı' diye haberler görüyorum. Turizm bir algı yönetimi. Biz bu algıyı doğru yönetemezsek başta Türkiye ekonomisi olmak üzere turizm sektörü olumsuz etkilenir. Biz de en ufak bir zafiyet yok. Bakanlığımız süreci büyük hassasiyetle yönetiyor. Şüpheli vakaların da başka rahatsızlıklar olduğu ortaya çıkıyor. Yanlış algılar turizme çok zarar verir. Sağlık Bakanlığı gerçekten bir teşhis koyarsa bunu açıklayacak" diye konuştu.



2019 yılında Türkiye'de ağırlanan Çinli turistlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ortaya çıkan virüs Çin'le ilgili turist sayısındaki büyüme beklentimizi engelleyebilir. Toplam turizm kapasitesinde çok büyük bir etki olmaz. Çinlilerin kısa vadede nasıl bir reaksiyon göstereceği de çok önemli. 14 günlük sürenin dolmasından sonraki hareketleri izlememiz lazım. 2019'da 450 bine yakın Çinli turist ziyaretçimiz vardı. Türkiye'nin genel turist profilinde etkili bir sayı değil. Şu anda bunları konuşmak için erken. Olgunlaştıkça, gelişim gösterdikçe önlemlerimizi alacağız. Şu anda açıklanmayan rakamlara göre 2019'da 52 milyondan fazla turist ağırlamış olacağız. 34 milyon doların üstünde de gelir elde etmiş olacağız. 2023 eylem planımızı yakaladık diye düşünüyorum. 2020'ye bakacağız. Çin'le sınırlı kalan virüs salgını genel turizm açısından Türkiye'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz" dedi.



"10 ülkede 21 bin ders kitabı dağıtıldı"



YTB'nin öneminden ve faaliyetlerinden de bahseden Ersoy, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla yapılan etkinliklere değindi. Diaspora altında yaşayan Türklerin senelik 5 milyar dolarlık katkı sağladığına değinen Ersoy, "Yurtdışında yaklaşık 6 buçuk milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığını görüyoruz. Bunların yaklaşık 2 milyonu 25 yaş altı gençlerden oluştuğunu görüyoruz. 60 yıldır diasporamız yurt dışında yaşamaya başlamış. 3 milyonu da seçmen statüsünde. En son seçimde de yüzde 50'si seçimlere katılmış. Bu dünya diasporalarıyla karşılaştırıldığında etkili bir oran. Türkiye'yle olan bağlarını koparmak istemiyorlar. Her yıl ekonomimize 5 milyar dolarlık katkı sağlamaya devam ediyorlar. 2019 yılında 194 proje gerçekleştirdik. 70 etkinlik düzenleyerek 30 bin kişiyle doğrudan iletişim kuruldu. 54 eğitim programıyla 4 bin 134 kişiye ulaştık. 29 kültürel gezi programına bin 900 kişi katıldı. Bu sene ilk defa uygulanan faaliyetle 10 ülkede 21 bin ders kitabı dağıtıldı. Şimdiye kadar ülkemizde 70 bin devlet bursu, 12 bin 901 Türkiye Burslarıyla toplam 150 kişi Türkiye'de mezun oldu" dedi. - ANKARA