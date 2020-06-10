Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (4) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (4)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki tartışmalara ilişkin, "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (4), System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki tartışmalara ilişkin, "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz. Turizm bir gerekçe olarak gösterilmesin." dedi.

Ersoy, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin, Galataport ile başlayıp AKM ile geliştiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"İlk aşamasını geçen hafta gerçekleştirdik. Belli duraklar belirlemiştik. Galataport, Galata Kulesi, Doğan Apartmanı'nın önünden, Tarık Zafer Tunaya... Narmanlı Han bitmişti zaten. Atlas Pasajı, Emek Sineması... Şimdi ilave birkaç şey daha ekledik, Mısır Apartmanı, Mehmet Akif Ersoy'un Müze Evi, Fransız Konsolosluğu, Taksim'deki cami altında gerçekleştirilecek olan kültür merkezi ve AKM'ye bağlanan bir sistem. Orada çok hızlı hareket ediyoruz, Tarık Zafer Tunaya'yı hizmete aldık. 7 Haziran diye söz vermiştik. Orası çok amaçlı bir salon. İçinde bir tiyatro var, yaklaşık 100 koltuklu. Bir de 97 koltuklu sineması var. 140 metrekarelik çok amaçlı bir salonu ve iki de küçük salonu var. Düzenli tiyatrolar sergilenecek."

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde hem Devlet Tiyatrolarına bağlı birimlerin hem de özel sektörün eserleri sergileyeceğini dile getiren Ersoy, çok kötü durumda olan ve uzun süre kapalı kalan yapının A'dan Z'ye yenilendiğini kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin Galata Mevlevihanesi'ne bitişik olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Eskiden de Galata Mevlevihanesi'nin sınırları içerisindeymiş. Orasını da aslında bir vakıf diye düşünebilirsiniz. Onun içinde de bir sinema salonumuz var. Gündüzleri çocuk sinemaları, akşamları da sanatsal filmlerin yönetmenlerinin kısa metrajlı filmlerini gösterelim dedik. O alanda ihtiyaç var. Onlar salon bulmakta zorlanıyor. Bu amaçla kullanacağımız bir yer. Özel galeriler ve diğer sergiler için çok amaçlı salonu var. Galeriler ve güzel sanatlarda bu sıkıntı var şu anda. Onlara çok iyi şartlarda kullandırabileceğimiz çok amaçlı salonlar yaratmaya çalışıyoruz. Hepsinin ihtiyacını karşılayacak bir kültür sanat merkezi halinde hizmete girecek."

"Böylelikle Beyoğlu'na eski canlılığını getirmeye çalışıyoruz"

Ersoy, Atlas Pasajı'nın da proje içinde yer aldığını ifade ederek, "Orada çok yoğunlaştık. Beklentinin çok üzerinde bir bina çıktı. Orayı renove ettikçe altından şaheserler çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Galataport'un cazibe merkezi oluşturduğunun altını çizen Ersoy, "Orası sadece bir liman olmaktan çıktı. Yaşam merkezi. Hem yerli hem yabancı turisti etkileyen bir çekim trafiği oluştu. Bu trafiği Galata Kulesi veya oradan Doğan Apartmanı'nın önünden Tarık Zafer Tunaya'dan Beyoğlu'na bağlamak, Beyoğlu'nda da birçok kültür noktası yaratarak AKM'ye kadar bağlamak. Böylelikle Beyoğlu'na eski canlılığını getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"15 Eylül'de Galata Kulesi'ni yeni yüzüyle açacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Galata Kulesi'nde de ciddi bir renovasyona başladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Geçen hafta itibarıyla projelendirmeleri tamamlandı. Haziran ayı içinde ihaleleri bitiyor. Hedefimiz 15 Eylül. 15 Eylül'de Galata Kulesi'ni yeni yüzüyle açacağız. İçinde kafeterya, restoran, mutfak ve idari ofisler var. Böyle kullanılmaması lazım. Galata Kulesi İstanbul'un ilk orijinal meydanlarından birinde. Ceneviz Meydanı. O aslında yangın kulesi. Biz onun içini komple soyuyoruz. Kule özelliğini koruyoruz ama içindeki o bin metrekarelik kapalı alanı boşaltıp, müze haline getiriyoruz."

Kule, cazibe noktası olarak insanları çekecek. Kulenin üzerinden gördüğünüz diğer kültür varlıklarımız, arkeolojik değerlerimiz ve tarihi yapılarımızın detaylarını, içerideki müzede göreceksiniz. Biraz dijital, modern bir teknoloji müzesi haline de getiriyoruz. Çevresi zaten kafe, restoran. O esnafın işi. Seyir terasından merdivenle inerken bütün bu müzeyi dolaşarak ineceksiniz. Yani cazibe noktası, sizi İstanbul'un diğer cazibe noktalarına yönlendirecek."

"AKM sadece bir bina değil, bir konsepttir"

Mehmet Nuri Ersoy, tarihi bölgenin, yuvarlak bir alan içinde olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Dairenin içerisinde uygunsuz, oraya aykırı bir yapı var. O yapıyı da kamulaştırma çalışmalarını başladık. Yokuşta biliyorsunuz orası. Yokuşu da doğal bir amfi tiyatro haline getireceğiz. Bize bağlı kültür kurumları orada aktiviteler gerçekleştirecek. Bir kültür sanat meydanı şeklinde de olacak. Oradan yürüyerek Tarık Zafer Tunaya'da sergiler, tiyatrolar vs. göreceksiniz. Sizi Beyoğlu'na bağlamaya çalışıyoruz."

Çalışmaların hepsini yıl sonuna bitirmeye çalıştıklarını söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Eylül sonuna kadar Atlas Pasajı'nda hem bir sinema müzesi hem de çok güzel bir sinema salonu yapıyoruz. Bundan sonra Yeşilçam'ın galalarını orada yapacak, o eski atmosfere gideceğiz. AKM'nin inşaatını da yıl sonuna tamamlayıp içerisine bir kültür sokağı oluşturuyoruz. AKM sadece bir bina değil, bir konsepttir. Onunla ilgili birçok hukuki ve yasal düzenlemeler de yapıyoruz. AKM İstanbul'un sanat merkezi olacak. Yönetimi de orada olacak. Bizim hedefimiz yıl sonuna kadar inşaatını bitirip yönetim kadrolarının binaya yerleşmesi. İçinde yönetimli hayat başlayacak."

Ersoy, AKM'nin dünyanın sayılı binalarından biri olduğunu vurgulayarak, rekor bir hızla yapımın devam ettiğini kaydetti.

"Turizm gerekçe olarak gösterilmesin"

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir soru üzerine Ersoy, hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatarak, "Türkiye bir hukuk devleti, Danıştay'ın vereceği karara göre hükümet gerekli uygulamaları alır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılmasının turizme etkilerine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz. Onu da çok güzel yönetiriz. Turizm bir gerekçe olarak gösterilmesin. Bizim çok iyi yönetebileceğimiz bir süreç. Başarılı da oluruz. Ama dediğim gibi şu anda yorum yapmak için erken."

Danıştay'ın kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin alacağı kararlara göre gerekli düzenlemelerin yapılacağını vurgulayan Ersoy, "Önden yapılan spekülasyonlara pek inanmıyorum da güvenmiyorum da." ifadesini kullandı.

AKM ile Taksim Camisi'nin de yıllarca konuşulduğunu ve şu an çok güzel eserlerin yapıldığını dile getiren Ersoy, "Siz konsantre olup çözüm ararsanız çözüm var, başarılı çözümler var. Herkes rahat etsin." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (4) - Son Dakika

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