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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi.
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:52 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi. Şu anda sağlık protokollerini uygulamaya başladılar. Bizim için öncelikli olan yolcu profili." - ANKARA
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