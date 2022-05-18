Bakan Ersoy: "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır"

18.05.2022 15:05
Bakan Ersoy: "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır" dedi.

Bakan Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin vatanı ve özgürlüğü için kararlı mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır. Geçmişten bugüne hiçbir zaman esareti kabul etmeyen milletimiz bağımsızlığı karakteri olarak görmüş, Türk gençliği ise bunun en büyük teminatı olmuştur. İnanıyoruz ki Türk gençliği kendisine emanet edilen bu aziz Cumhuriyeti ilelebet koruyarak güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacak kudrete ve asalete sahiptir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, gençlerimizin ve milletimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
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Tanoğlu: '19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir' Tanoğlu: '19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir' Akşener: '19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen bir asrın ardından işgalcilerin adı değişmiş, işgal planı değişmemiştir' Akşener: '19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen bir asrın ardından işgalcilerin adı değişmiş, işgal planı değişmemiştir'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır" - Son Dakika
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