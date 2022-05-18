Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır" dedi.

Bakan Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin vatanı ve özgürlüğü için kararlı mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, "19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vatanı ve özgürlüğü için var olmaya çalışan bir milletin kararlı mücadelesinin destanıdır. Geçmişten bugüne hiçbir zaman esareti kabul etmeyen milletimiz bağımsızlığı karakteri olarak görmüş, Türk gençliği ise bunun en büyük teminatı olmuştur. İnanıyoruz ki Türk gençliği kendisine emanet edilen bu aziz Cumhuriyeti ilelebet koruyarak güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacak kudrete ve asalete sahiptir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, gençlerimizin ve milletimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ANKARA