Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" mesajı Açıklaması

26.04.2022 09:41
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin yaratıcı potansiyelini artırmak, böylelikle ülkemizin kültür sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil-dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin yaratıcı potansiyelini artırmak, böylelikle ülkemizin kültür sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil-dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında yenilikçiliğin ve yaratıcılığın sürdürülmesinde büyük rol oynayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 26 Nisan'ın 2000 yılından bu yana "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek için İnovasyon" olarak belirlendiğini aktaran Ersoy, bugünün gençlerinin yarının yenilikçi bireyleri olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarları olacağını belirtti.

"Gençlerimiz sınırsız enerjileri, merakları, yaratıcılıkları ve hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşmeye açık yapılarıyla sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralayacaklardır." değerlendirmesinde bulunan Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin yaratıcı potansiyelini artırmak, böylelikle ülkemizin kültür sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil-dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ülkemizde kreatif endüstrilerin gelişimine katkısı olan herkesin bugünün anlamına ve değerine sahip çıkacağına olan inancımla tüm eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın, yenilikçi ve yaratıcı gençlerimizin ve tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."

YORUMLAR
500
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi Türkiye Satranç Şampiyonası, Sivas'ta başladı Türkiye Satranç Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, gençlik, Nisan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Turizm Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:57:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement