Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Müzeler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Müzeler Günü" mesajı Açıklaması

17.05.2022 14:38
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Müzeler Günü" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerin, insanlığın hafızasını koruyan muhafızlar olduğunu, bu hafızanın geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerin, insanlığın hafızasını koruyan muhafızlar olduğunu, bu hafızanın geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. "Müzeler birer muhafızdır. İnsanlığın bilgisini ve birikimini, dolayısıyla ulaşılabilen en eski zamanlara dair hafızasını korumaktadırlar" ifadesini kullanan Ersoy, bu hafızanın geleceğe de ışık tuttuğuna, insanlığın ortak çatısı altında geliştirilen zengin ve özgün farklılıkları, kültürel çeşitlilik ve değerleri gösterdiğine dikkati çekti.

Bakan Ersoy, "Müzeler, insana dair düşünce ve duyguların, hayatta kalma çabasının, estetik ve zarafet anlayışının, daha iyisini arayışın sonuçlarını; sözün özü insanın fikri ve fiziki varlığını ve bu varoluşun nesneye, maddeye aksettiği eserleri barındırır." değerlendirmesinde bulundu.

Müzelerin, insanlığın kendisini anlamlandırmasına da aracı olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kendimizi anlamlandırırken, parçası olduğumuz gerçekliği paylaştığımız canlı ve cansız her bir varlığın da kendi yolculuklarını yine müzelerde muhafaza ediyoruz. İnsanın hikayesi hayatı anlamak için yapılan bir yolculuksa müzeler erişilen anlamların saklı olduğu hazine odalarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mayıs Müzeler Günü'nü kutluyor; Türk müzeciliğinin gelişiminde emeği olan, bu yola ömrünü adayan büyüklerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Emanet aldıkları sorumluluğu bugün büyük bir titizlikle yerine getiren bilim insanlarımıza, uzmanlarımıza ve müze çalışanlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Müzeler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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