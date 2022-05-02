Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

02.05.2022 09:03
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında, bereket ve huzur içinde ramazan ayını tamamlayarak bayrama erişildiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, küresel salgının etkilerinin iyice azaldığı bir dönemde yeniden eski bayramlar tadında kutlanacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız zorlu süreç bizlere, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu bayramda, büyüklerimizi unutmadan, küçüklerimizi sevindirerek bayramın bayram tadında geçirilmesini temenni ediyorum. Bayram tatili nedeniyle yola çıkan herkesten de kurallara uygun araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bayramın, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek herkesin bayramını tebrik ediyorum."

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Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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