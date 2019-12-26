Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'sözleşmeli personel' açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Kararnamedeki ilgili maddeler ile sanatçılarımızın ve teknik personelimizin mevcut sorunları giderilmiş, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, yayınladığı mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli ilgi ve destekleriyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı ve ilgili kurumlarında görev alan sanatçılarımıza ve teknik personelimize yönelik olarak, çalışma şart ve standartlarındaki mevcut sorunların çözümü noktasında önemli kararlar hayata geçirilmiştir. Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Kararnamedeki ilgili maddeler ile sanatçılarımızın ve teknik personelimizin mevcut sorunları giderilmiş, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır. Yine statülerine dair getirilen yeni düzenlemeler ile tüm bu kazanımlar devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ülkemize, sanatçılarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(İHA)

Devlet Tiyatroları, Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı

Son Dakika Haberleri
02:30 "Başbağlar Katliamı" davasının failleri yargılayan emekli hakim öldü - Son Dakika
02:20 Kolombiya'da sel: 7 ölü - Son Dakika
02:17 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - Son Dakika
02:16 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
02:07 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 02:34:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]