Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:

"Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Henüz dün hastanede ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybından doğan acıya bırakmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Tiyatro perdesi, onun seviyesinde bir sanatçıyı çok ender barındırmıştır ardında. O sahneler çok nadir şahit olmuştur, canlandırmadan öte karakterin kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir beden, bir gerçek oluşuna...

İnanıyorum ki, Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır.

Hepimizin başı sağ olsun."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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