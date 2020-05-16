Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm değerlendirmesi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu seneki hedefimiz, tekrar turizm hareketine bir başlangıç yapmak, başlatmak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu seneki hedefimiz, tekrar turizm hareketine bir başlangıç yapmak, başlatmak. 2021'e hızlı bir şekilde rakamların düzeldiği bir yıl olarak girmesini sağlamak." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, her hafta düzenli olarak kabinede veriler ve sayıların değerlendirildiğini, bilim kurulunun da görüşleri alınarak normalleşme takviminin açıklandığını söyledi.

Toplum disiplininde herhangi bir sorun olmadığı takdirde mayıs sonu gibi iç turizm hareketliliğinin başlayacağına dikkati çeken Ersoy, dış turizmdeki hareketliliği de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Trafiğin hızlanması için 70'ten fazla ülkeye Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak niyet mektubu gönderdiklerini anlatan Ersoy, "Niyet mektubunun ekinde de uluslararası kuruluşlar tarafından da denetimi ve puanlaması yapılan bir sertifikasyon sistemini hayata geçirdik, bu sertifikasyonun kriterlerinin detaylarını koyduk." dedi.

Ersoy, Dünya Sağlık Örgütü ve dünyanın birçok ülkesi tarafından da takdir edilen, turizm il ve ilçelerindeki sağlık altyapısını gösteren hastane sayıları, yoğun bakım yatak kapasitesi, ventilatör sayısı, ambulans, ambulans helikopter ve uçak gibi verileri içeren dosyayı da mektubun ekinde gönderdiklerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili muhataplarını geçen haftadan itibaren yoğun şekilde aramaya başladıklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu telefon diplomasisi ile birlikte hem mektup detayları üzerine hem de onlar için eksik kalan bir enformasyon gerekiyorsa bunları notlarımıza alıp eksikleri tamamlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla bir çalışma yaptık ve özellikle yoğun turist trafiğinin yaşandığı havalimanlarına test merkezleri açmaya başladı Sağlık Bakanlığımız. Burada kendi ülkesinde test yaptırmayıp gelen turistlere havalimanlarında kısa sürede test yapılmasını sağlayacağız. Hem Türkiye'nin sağlık güvenliği açısından hem de onların kendi güvenlikleri açısından bu eksikliği kapatmış olacağız."

Ersoy, Bodrum'daki yaz konserleri hakkındaki soru üzerine, "Aşama aşama bilim kuruluyla birlikte değerlendiriyoruz. Ben temmuz gibi özellikle açık hava aktiviteleri sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla muhtemelen başlar diye düşünüyorum. Ama biz her aşamasında, her hafta düzenli olarak Sağlık Bakanlığımızla, bilim kuruluna taleplerimizi iletiyoruz, onlar da bize görüşlerini belirtiyorlar. Ortak bir mutabakatla normalleşme sürecine devam ediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın sıkıntı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk etapta amacımız uluslararası turizm hareketinin başlamasını sağlamak. İç turizmle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Dış turizm hareketinin tekrar başlamasını öngörüyoruz. Bununla ilgili güven algısı çok çok önemli turist açısından. Bu güven algısı ile hazırlıkların tamamını Türkiye olarak biz yaptık, tamamladık. Açıkçası uluslararası basından da takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye çok güvenilir bulunuyor. Hatta bu seneki turizm hareketliliği arasında sağlık turizmi açısından da bu Türkiye'nin koronavirüs sırasında yapmış olduğu başarılar Türkiye'nin yol almasını sağlayacak gibi gözüküyor. İleride sağlık turizminde de çok hızlı gelişmeler yaşanır diye düşünüyorum. Bu seneki hedefimiz, tekrar turizm hareketine bir başlangıç yapmak, başlatmak. 2021'e hızlı bir şekilde rakamların düzeldiği bir yıl olarak girmesini sağlamak."

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin tamamının haziran sonu itibarıyla hizmete gireceğini de ifade etti.

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 08:56 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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