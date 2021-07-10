Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki ve özellikle turizm bölgelerindeki altyapıyla ilgili sorunları tamamen çözmüş olacaklarını bildirdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Ersoy, Manavgat ilçesi Ulualan mevkisindeki 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 metrekare alanda toplam 5 bin şezlong kapasiteli halk plajı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.

Ersoy, alandaki Ekolojik Araştırmalar Derneğinin ofisini de ziyaret ederek, bölgedeki caretta caretta yuvaları için nöbet tutan gönüllü öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Serik ilçesi Kadriye bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl açılışı yapılan ücretsiz halk plajını da inceleyen Ersoy, ardından Bakanlığın yatırımlarından olan ve yapımı devam eden Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerine geldi.

Projeyi inceleyen Ersoy, tesisin tüm ünitelerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonunun başladığını, uluslararası hava trafiğinin de her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Hava hatlarının devreye girmeye başladığını belirten Ersoy, "Hem Avrupa'dan hem Orta Doğu'dan hem yakın Asya'dan hava trafiğinin olması bizi sevindiriyor. Antalya Havalimanı günlük girişlerde hemen hemen 2019 seviyelerine gelmek üzere." dedi.

Bakanlığının açtığı ücretsiz halk plajları sayısının 7'ye ulaştığını aktaran Ersoy, ilkini Muğla Bodrum ve İzmir Çeşme'de açtıklarını, geçen sene Antalya'nın Kadriye ve Serik bölgesinde de 4'er binlik halk plajlarının açılışını yaptıklarını anlattı.

Bakanlığın ücretsiz halk plajı sayısı 15'e çıkarılacak

Bu sezona da 3 halk plajını yetiştirdiklerini vurgulayan Ersoy, "Manavgat'ta 5 bin kişilik, Kemer Çamvuya'da bin kişilik, Marmaris'te 2 bin kişilik halk plajları devreye girdi. Halk plajları çok talep görüyor. Onun için biz de bu sayıları artırma kararı verdik. Önümüzdeki sene bunlara 8 tane daha ilave edip, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajlarının sayısını 15'e çıkaracağız. Antalya bölgesinde Kemer, Lara başta olmak üzere birçok noktada ücretsiz halk plajları açmaya, yatırım yapmaya devam edilecek." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının arıtmayla ilgili de yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Ersoy, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, finansal olarak yeterli olmayan belediyelerin, Bakanlık tarafından özellikle turizm bölgelerinde arıtma altyapısı konusunda desteklenmesiyle ilgili talimatı olduğunu hatırlattı.

Bu bağlamda 2019'un başında yasada değişiklik yapılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu tarz yatırımları yapma yetkisi verildiğine dikkati çeken Ersoy, hızlı şekilde bu yatırımlara başladıklarını ifade etti.

"Arıtma tesisinde koku önleyici yatırım kararı aldık"

İlk etapta Antalya'da bu yatırımı hayata geçirmeye başladıklarını açıklayan Ersoy, şunları kaydetti:

"İlk yatırım olarak burası mevcutta 25 bin metreküplük bir arıtma tesisiydi. Yeterli olmuyordu artık bölgeye, şu anda ilave 65 bin metreküplük tesis yapılıyor ve kapasitesi 90 bine çıkarılıyor. Su alma havzası ise 130 bin metreküp olarak hazırlanıyor. Buranın diğer arıtmalardan farkı ileri derece biyolojik arıtma olması. Yani gelecek 50-60 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşanmayacak ve suyun en iyi derecede, kalitede arıtılıp hizmete alınacağı bir nokta. O açıdan da çok faydalı. Burada son iki tane daha karar aldık, gelen talepler doğrultusunda projeyi biraz büyüttük. Terfi noktalarında turistik bölge olduğu için koku önleyici yatırım kararı aldık. Onu da yatırım kapsamına dahil ettik, koku bacaları oluşturuyoruz. Bu sayede bölgede koku oluşmayacak. Özellikle temmuz, ağustosta sıcaklığın çok yoğun olduğu dönemlerde."

Ersoy, Boğazkent bölgesine de boru hattıyla sistemi dahil ettiklerini, toplamda 25 kilometrelik kanalizasyon boru hattına 5-6 kilometre daha ekleneceğini ve 31 kilometrelik bir hat haline geleceğini vurguladı.

Boğazkent'in arıtmasının da tesiste temizleneceğine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin tamamında sahil kesiminde 2050 ve sonrası için de gerekli altyapı oluşturuluyor. Bir daha artık kanalizasyon sıkıntısı olmayacak. Hem ileri derece kanalizasyon. Yine bu arıtmaya devam ederken Muğla Belediyesi ile de bir anlaşmamız oldu. Onlardan da Torba- İçmeler hattını devreye aldık, onunla ilgili yatırım da başladı. Serik'te yatırımı kasım sonunda bitireceğiz. Son kalan Boğazkent'i de önümüzdeki sezon başında hattı bağlayarak, burayı tamamen bitirmiş olacağız. Bodrum'daki çok hızlı ilerliyor, tahminen yıl sonuna, sezon başına kadar da kalan arıtma ünitelerini dahil ederek, hizmete almış olacağız ve 2022 itibarıyla en sıkıntılı iki noktamızı en temiz hale getirmiş olacağız."

Ersoy, üçüncü altyapı yatırımı için Antalya Belediyesi ile görüştüklerini, Kemer Çamyuva hattıyla ilgili sona gelindiğini, fizibilite çalışmalarının bittiğini aktardı.

Yıl sonuna kadar Kemer'de temel atacaklarını dile getiren Ersoy, "2022 sezonuna yetişmezse bile 2023 sezonuna orayı hazır hale getireceğiz. Antalya'daki, özellikle turizm bölgelerindeki altyapıyla ilgili sorunları tamamen çözmüş olacağız diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy'a, ziyaretlerde, Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da eşlik etti.

(Bitti)