Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi

01.06.2022 17:34

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür yolu festivalleriyle halkın kültür ve sanata olan ilgisini, merakını artırmak istediklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür yolu festivalleriyle halkın kültür ve sanata olan ilgisini, merakını artırmak istediklerini bildirdi.

Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında devam eden sergileri gezdi, sanatçılardan ve ilgililerden etkinliklere ilişkin bilgi aldı.

Sığınık'taki "Başkentte Başka Kent" fotoğraf sergisini ziyaret eden Ersoy, çalışmaların tamamlandığı ve ilk kez sanatsal etkinliklerin düzenleneceği Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, "Roma'nın Ankyra'sı" sergisini gezdi.

Daha sonra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen "Rastlaşmalar" sergisini ziyaret eden Ersoy, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çok sayıda sanatçının katılıyor olması sevindirici"

Artmeydan'da gerçekleştirilen canlı resim yapımı etkinliği de ziyaret eden Ersoy, resim yapan sanatçılarla etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, İstanbul ve Ankara'da devam eden festivallere çok sayıda sanatçının katılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Festivalin 2 binden fazla etkinlikle devam ettiğini belirten Ersoy, "Resim konusunda Artmeydan etkinliğine özellikle gelmek istedim. Amacımız sadece etkinlik gerçekleştirmek değil, aynı zamanda halkımızın da kültür ve sanata olan ilgisini, merakını artırmak." dedi.

"Gözlemleme, öğrenme, fikir sorma ve danışma fırsatı buluyorlar"

Her yaştan insanın kültür sanata dahil olabilmesi adına festivalin çok doğru bir proje olduğunu dile getiren Ersoy, "Sanatçılarımız burada hem sanatlarını sergiliyorlar hem de merak eden vatandaşlarımız gözlemleme, öğrenme, fikir sorma, çocukları ve kendileri için kültür sanat adına bir yol belirleme açısından danışma fırsatı buluyorlar. Biz de bu vesileyle istediğimiz amaca ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Biletli biletsiz birçok etkinliğin yer aldığını anımsatan Ersoy, vatandaşları kültür sanat etkinliklerine katılmaya davet etti.

Bakan Ersoy daha sonra Flora Dijital Sanat Deneyimi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki "Bellek Anadolu ve Ankara'nın Katmanları" sergisini ve görme engellilerle az görenlerin erişimi için bazı tarihi eserlerin üç boyutlu modellemelerinin sergilendiği eğitim ve deneyim alanını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istediklerini bildirdi

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Kaynak: AA

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