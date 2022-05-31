Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini gezdi

31.05.2022 20:22
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izlenime sunulan "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izlenime sunulan "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini ziyaret etti.

Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda açılan ve Anadolu'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17-27 yaş arasındaki sanatçı adaylarını buluşturan sergiyi gezen Ersoy, küratör Kıymet Giray'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Eser sahibi gençlerle de sohbet eden Ersoy, genç sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fresh Ankara çağdaş sanat sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fresh Ankara çağdaş sanat sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fresh Ankara çağdaş sanat sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fresh Ankara çağdaş sanat sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fresh Ankara çağdaş sanat sergisini gezdi

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Kaynak: AA

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mehmet Nuri Ersoy, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Fresh Ankara' çağdaş sanat sergisini gezdi - Son Dakika


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