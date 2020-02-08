Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Gastronomi gelirlerini artırmak için 2020 yılını Türk Mutfağı Konsept Yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Gastronomi gelirlerini artırmak için 2020 yılını Türk Mutfağı Konsept Yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.

Bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun çarşı esnafını ziyaret etti. Yöresel ürünleri yerinde görme fırsatı bulan Bakan Ersoy, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'ni gezdi. Daha sonra da mozaik sergileme alanı bakımından dünyanın en büyük müzesi olarak tabir edilen Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret eden Bakan Ersoy, Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Yastı'dan müzeyle ilgili bilgi aldı.

Müze ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, 2020 Türk Mutfağı Konsept yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu bağlamda UNESCO'dan 3 tane tescilli şehrimiz var. Bunlardan birisi Gaziantep, ikincisi Afyonkarahisar ve üçüncüsü de Hatay. Hatay milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte buradaki tescilli ürün sayısını artırmak, Türk mutfağını daha etkin tanıtmak için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türk mutfağından ve gastronomiden bir gelir elde etmenin 4 bacağı var. Öncelikle ürün ve malzeme tedarikinin markalaşması ve standardize edilmesi gerekiyor. Daha sonra nitelikli şefler öne çıkıyor. Sonra bunların sunulacağı mutfakların oluşması gerekiyor. Bu dördünü bir araya getirdiğiniz zaman gastronomiyi ekonomiye çevirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye'nin daha kat etmesi gereken yol var" dedi.

Bakan Ersoy Arkeoloji Müzesi ziyaretinin ardından Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel eşlik etti.


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:54 Kaynak: DHA
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