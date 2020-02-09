Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu
7 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da AK Parti belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:56 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da AK Parti belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Bakan Ersoy, bir otelde AK Parti belediye ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Bakan Ersoy, kentten ayrıldı.
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