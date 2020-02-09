Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da AK Parti belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da AK Parti belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, bir otelde AK Parti belediye ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Bakan Ersoy, kentten ayrıldı.

mehmet ersoy, AK Parti, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay'da kendini yakan adamın boşandığı eski eşi konuştu: Psikolojik sorunları vardı
Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:02:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da AK Parti belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]