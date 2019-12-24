Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim' - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim"

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Hristiyan topluluklarda kutlanan Noel Yortusu'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Hristiyan topluluklarda kutlanan Noel Yortusu'yla ilgili paylaşımda bulundu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 25 Aralık'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta kadar süren Noel Yortusuyla ilgili paylaşımda bulundu. Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu kutlayan Ersoy'un paylaşımında, "Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemizde başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan Aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
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