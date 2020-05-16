Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 06:38 Kaynak: AA
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