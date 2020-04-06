Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri başta olmak üzere, illerdeki kültür ve turizm çalışmalarını değerlendirmek üzere Bakanlığın İl Kültür ve Turizm müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi kapsamında illerle koordinasyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakan Ersoy, bu süreçteki görüşmelerini, gruplandırılan illerle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Görüşmelerin ilk etabını bugün İstanbul, Konya, Kocaeli, Sakarya, Adana, Bursa, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm müdürleri ile yapan Ersoy'un değerlendirme toplantıları iki gün daha sürecek.

Bakan Ersoy, sektörlere ilişkin tedbirlerin ele alındığı görüşmelerinde, il müdürlerine atılması gereken adımlar hakkında talimat verecek.