Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı 81 il kültür ve turizm müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen "İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da başladı.

Bakan Ersoy, 2 gün sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, turist sayısı ve turizm hedeflerine değinerek, "Bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacağız. 2023'e kadar çok daha büyük hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.

Turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023'e kadar hiç durmadan çalışacaklarını belirten Ersoy, turizm ile birlikte kültür, sanat, arkeoloji alanlarında da çok hızlı hareket ederek bakanlık olarak performans ve hedef odaklı bir sisteme geçtiklerini vurguladı.

Ersoy, 2019 yılı bakanlık çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, il müdürleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi kapsamında hedef ve beklentilerini paylaştı.

Toplantıda, il müdürleri ise proje ve faaliyetlerine ilişkin Bakan Ersoy'a sunum yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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