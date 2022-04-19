Bakanlar Ersoy ve Varank, "Nebi Aşkına" konserini izledi - Son Dakika
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Bakanlar Ersoy ve Varank, "Nebi Aşkına" konserini izledi

19.04.2022 22:31

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan dolayısıyla düzenlenen "Nebi Aşkına" konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan dolayısıyla düzenlenen "Nebi Aşkına" konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve toplulukların sanatçıları tarafından CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda verilen özel konserde, Hz. Muhammed ve ramazan ayı temalı ilahiler ile Anadolu'nun irfani türkülerinden oluşturulan repertuar sanatseverlerle buluşturuldu.

Dinleyicilerin alkışını toplayan konserde, 22 ilahi ve türkü Şef Yusuf Kayya'nın yönetimindeki orkestra ve koro tarafından icra edildi.

Konseri, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri de dinledi.

Bakanlar Ersoy ve Varank, Nebi Aşkına konserini izledi
Bakanlar Ersoy ve Varank, Nebi Aşkına konserini izledi
Bakanlar Ersoy ve Varank, Nebi Aşkına konserini izledi
Bakanlar Ersoy ve Varank, Nebi Aşkına konserini izledi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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