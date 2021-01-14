Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu

14.01.2021 16:51
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden 15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden 15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, inşaat çalışmaları süren müzede incelemede bulunduğunu belirterek, "Darbe girişimi gecesi yaşananların panoramik olarak sergileneceği müze, yakın tarihimize ışık tutacak, Ankara'nın önemli yapılarından biri olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak         
17:07
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı         
16:24
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi         
16:13
Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı         
16:06
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi         
13:50
Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu         
13:48
Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor         
13:10
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 17:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei