Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İnşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İnşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

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Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından bugün Ersoy ve Erbaş, Ayasofya Camisi'ne geldi.

Bir süre içeride incelemelerde bulunan heyete İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve tarihçi-yazar Murat Bardakçı da eşlik etti.

Ersoy ve Erbaş, incelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlemelerle ilgili olarak uzman bir ekip oluşturulduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden hem de tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olacak olan düzenlemelerden bahsettik. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bütün bunları derleyip toparlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla da son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz."

Hazırlıkların başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Ersoy, "Biz başladık, birçok konuda mutabakat sağladık zaten. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz." dedi.

Ersoy, "Takvim açısından herhangi bir sıkıntı görünüyor mu?" sorusuna, "Yok, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." karşılığını verdi.

Değişikliklere ilişkin soruyu da Ersoy, "Onlar da size sürpriz olsun, 24 Temmuz'a bir şeyler kalsın. 24 Temmuz'da göreceğiz hep beraber." şeklinde yanıtladı.

"Namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlatarak, "Hem imamlar hem de müezzinler konusuda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. 5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz cuma namazından itibaren." diye konuştu.

Kaç görevli olacağının ve hangi özellikleri taşıyacaklarının sorulması üzerine Erbaş, "2 imam, 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. Öncelikle hoca olacaklar tabii imamlarımız, hem kıraat hem hitabet hem de ilmi birikimleri itibarıyla milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinlerimiz de sesi güzel müezzinlerimizden, İstanbul ezanlarını en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak inşallah." dedi.

Erbaş, ikonalar ve fresklerle ilgili karar olup olmadığına ilişkin soruya, "Onlarla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı. İnşallah orada namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onun da incelemelerini yaptık. 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu görecek." yanıtını verdi.

Öte yandan Ayasofya'nın çevresinde vatandaşların bekleyişi sürerken, yabancı turistler de Türk bayraklarının yanı sıra kendi ülkelerinin bayraklarıyla Ayasofya'nın önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İnşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz' - Son Dakika
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