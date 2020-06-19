Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:53 Kaynak: AA
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