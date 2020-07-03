Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar, kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar, kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır." dedi.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanan İznik Gölü sahilinin açılışına katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, turizm ve kültür anlamında kentlerin markalaşmasını sağlamanın ve bunu yaparken kentlerin özgün kimliklerini korumanın başlıca görevleri olduğunu söyledi.

Kentlerin kimliklerini yansıtmanın kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar, kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında, hayatın insanlarımızın üzerine yüklediği, stres, telaş ve koşuşturmaya bir soluklanma fırsatı sunacak, zahmetsizce ulaşabileceği, sosyal ve fiziki imkanlarıyla rahatlamasına yardım edecek alanlar gelmektedir.

Aynı zamanda kentlerimizin sahip olduğu değerlerin insanların farkındalığını artırarak korunmasına özen göstermemiz şarttır. İnsanlarımız hayatlarına soyut ya da somut olsun, kullanımıyla yahut sadece varlığıyla değer katan unsurları kabullenir, sahiplenir ve bu da beraberinde korumayı getirir. İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi projesini bu bağlamda değerlendiriyor ve önemli görüyorum."

Sahil bandının 3,5 kilometre uzunluğunda 135 bin metrekare alana sahip bir kıyı bandı olduğu bilgisini veren Bakan Ersoy, "Ana yola bağlanan araç yolları önemli olmakla beraber, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ve yayalar için yürüyüş ve koşu yolları bu alanın asıl amaçlarına hizmet edecek önemli noktalardır. Peyzaj uygulamalarıyla, çevre düzenlemeleriyle, aydınlatmalarla görsel olarak da gerçekten başarılı bir çalışma gerçekleştirildiğini görüyoruz. Halkımıza fiziki imkanlarıyla önemli bir yaşam alanı kazandırılmışken, İznik için de yeni bir cazibe merkezi hayat bulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, sahil bandının İznik'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yerel yönetimlerin şehirlerin gelişmesinde önemli vazifeler gördüğünü belirterek, yapılan çalışmanın kentin turistik değerini daha da artırdığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise İznik'in salgın öncesinde birçok ülke tarafından tur programları kapsamına alındığını ifade ederek, kenti hak ettiği noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı, İznik Gölü, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu - Son Dakika

Son Dakika

15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
17:29
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]