Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'deki Kapadokya Alan Başkanlığına ziyarette bulundu.

Tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi "Kayaşehir"in açılış töreni için kente gelen Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı binasında incelemede bulunarak, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Cengiz Ekici'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Belediyesine geçen Bakan Ersoy, burada Belediye Başkanı Rasim Arı ve yardımcıları tarafından karşılandı.

Rasim Arı, akşam saatlerinde törenle turizme açılacak Kayaşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili Ersoy'a bilgi aktardı.

Ziyaretten sonra Kayaşehir'de de inceleme yapan Mehmet Nuri Ersoy, Belediye Başkanı Arı'nın kullandığı golf aracıyla Çanlı ve Meryem Ana kiliselerini gezdi.