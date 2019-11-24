Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, beraberindeki heyet ve gazetecilerle sıcak hava balon turuna katılarak, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti

mehmet ersoy, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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