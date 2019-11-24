Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, beraberindeki heyet ve gazetecilerle sıcak hava balon turuna katılarak, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti.

Ersoy, Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde balonların uçuş hazırlıklarını izledi.

Bakan Ersoy ve beraberindekileri taşıyan balon, gün doğumuyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat süzülen balon, Çavuşin köyü yakınlarına indi.

Ersoy'a, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile gazeteciler eşlik etti.

mehmet ersoy, Kapadokya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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