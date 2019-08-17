Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı'da açıklamalarda bulundu
51 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kapalı Çarşı'nın çatı kısmında İstanbul'da etkili olan ve Kapalı Çarşı'yı... Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:11 Kaynak: AA
Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı