Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı'da açıklamalarda bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı'da açıklamalarda bulundu

51 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kapalı Çarşı'nın çatı kısmında İstanbul'da etkili olan ve Kapalı Çarşı'yı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kapalı Çarşı'nın çatı kısmında İstanbul'da etkili olan ve Kapalı Çarşı'yı da etkileyen sağanak yağışla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.
mehmet ersoy, Mehmet Nuri, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:11 Kaynak: AA
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