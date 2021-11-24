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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız"

24.11.2021 16:51

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Karabağ'da üzerimize ne düşüyorsa yapılması gereken her zaman olduğu gibi hazırız. Bizden beklenen ne varsa taşın altına elimizi koymaya, taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Karabağ'da üzerimize ne düşüyorsa yapılması gereken her zaman olduğu gibi hazırız. Bizden beklenen ne varsa taşın altına elimizi koymaya, taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız." dedi.

Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Büyük Dönüş: Kültürel Canlanma" isimli konferansta konuştu.

Türk dünyasının zengin kültüre sahip olduğunu belirten Ersoy, ortak kültür ve tarihin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Ersoy, gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli malzemenin kültür olduğunu vurgulayarak, kültür ne kadar kuvvetli aktarılırsa geleceğin de o kadar kuvvetli olacağını ifade etti.

Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının tüm Türk dünyasında büyük mutlulukla karşılandığını, sonrasında gelen haberlerin ise medeniyete önem veren herkesin kalbini burktuğunu kaydeden Ersoy, "Medeniyete dahil her şey yakılıp yıkılmış. Bir şekilde kültürden intikam alınmış. Siz binalara zarar vererek, bir ülkenin kültür varlıklarına zarar vererek aslında tarihi değiştiremezsiniz. Tarih, o kadar kolay unutturulacak olgu değil. Şimdi o yapıları eski güzelliklerine kavuşturmamız lazım. Vermek istediğimiz mesajları o yapılar verecek. O yapıları eski haline getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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Ersoy, Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermenin bulunmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ama maalesef Karabağ'da bu tarz bir şeyle karşılaşamadık. Bu kayıplarımızı düzelteceğiz, ihya edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Karabağ'da üzerimize ne düşüyorsa yapılması gereken her zaman olduğu gibi hazırız. Bizden beklenen ne varsa taşın altına elimizi koymaya, taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız. Daha önce de bu böyleydi, bundan sonra da devam edecektir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" sözlerini hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kardeşlik' dendiğinde dünyada herkesin ilk aklına gelen Türkiye ve Azerbaycan. Geçmişten günümüze bunu koruyabilmek çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesileyle dile getirdiği düşünür ve gönül adamı Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözü var; 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'. Biz hep birlikteyken güçlüyüz. 44 günlük savaş bunun gösterilmesi açısından önemliydi. Allah bizlerin birliğini her daim korusun, her daim gücümüz ve cesaretimiz dünyaya örnek olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: (Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: (Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: (Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: (Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız

Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '(Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Karabağ'da) taş üstüne taş koymaya hazırız" - Son Dakika
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