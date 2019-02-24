Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Katerina Köşkü'nü Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Katerina Köşkü'nü Gezdi

56 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Çarlık Rusya'da kalan Sarıkamış, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve Katerina Köşkü olarak anılan tarihi Av Köşkü'nü gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Katerina Köşkü'nü Gezdi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Çarlık Rusya'da kalan Sarıkamış, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve Katerina Köşkü olarak anılan tarihi Av Köşkü'nü gezdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki Vali Türker Öksüz, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü hakan Doğanay ile birlikte 19. Yüzyıl sonunda Baltık mimari tarzında yapılan Katerina Köşkü'ne gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlardan birisi olan Katerina Köşkü hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, "Katerina Köşkü daha önce ihale edilmiş ama ihaleyi alanlar iade etmişler. Sonuçta sadece Katerine Köşkü'nü değil, Kars'ın tamamını yaptıracağız. Katarine Köşkü'nü gündemimize aldık. Onunla ilgili projeyi çok kısa bir şekilde sonuçlandıracağız" dedi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler bir süre Katerina Köşkü'nü gezdi. Ersoy, daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Mehmet Nuri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli

Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Katerina Köşkü'nü Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]