Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladığı basın toplantısında tur operatörü Thomas Cook'un global çaptaki operasyonlarının Türkiye'ye yansımalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Thomas Cook'tan boşalan kapasiteyi doldurmak için Bakanlık ile masaya oturmak üzere dünya çapındaki sektör temsilcilerinin Pazartesi ve Salı günü Türkiye'ye geleceğini bildiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kimse panik yapmasın, kimse merak etmesin Türkiye eski Türkiye değil, biz bu tarz şeylere hazırlıklıyız. Bu konuda herkes rahat olsun. Yapılması gerekenleri biliyoruz. Gerekli adımları da adım adım atıyoruz" şeklinde konuştu.



Ersoy, "2020'de Thomas Cook'un hizmet verdiği pazarlarda, bırakın pazar düşmesi, öngördüğümüz büyümeyi fazlasıyla gerçekleştireceğiz" dedi.



"Endişelenmek yerine çözüme odaklı adımlar attık"



Kamuoyunda Thomas Cook'un bir numaralı gündem maddesine dönüştüğüne işaret eden Ersoy, özellikle sektör temsilcilerinin Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin nasıl dolduracağına ilişkin endişe duyduklarına işaret ederek "Açıkçası biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz. Ne dünya eski dünya, ne de Türkiye eski Türkiye. Dünyada gelişen teknolojiler, gelişen pazarlama ile iletişim yöntemleri ve Türkiye'nin de bunlara son birkaç yılda çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor olması endişelerimizi ortadan kaldırıyor. Thomas Cook operasyonu başladığı andan itibaren endişelenmek yerine; nasıl hızlı çözeriz düşüncesiyle birçok adımı atmaya başladık" şeklinde konuştu.



Jet2 ve British Airways Pazartesi, Easyjet Salı Türkiye'de



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook ile ilgili izledikleri stratejiyi şöyle açıkladı:



"Pazarda bir operatörden kaynaklanan boşluğu iki şekilde doldurursunuz. Pazara yeni oyuncuların girmesini sağlarsınız ve pazardaki mevcut oyuncuların payını artırırsınız, yani motivasyonunu artırırsınız ve buradaki operasyonel kapasitelerini yükseltmelerini sağlarsınız. Zaten bu yıl içinde Easyjet yeni bir operasyon birimi kurdu ve global pazarın en büyük oyuncularından TUI'nin belli bir ekibini de bünyesine katarak sadece uçuşla sınırlı kalmayan, tur operatörlüğünü de konaklama sektörünü de dinamik paketleme yöntemiyle içine alacak bir oluşum içine girdi. Biz onlarla olay başladığından itibaren konuşuyoruz. Sözlü taahhütlerini de aldık. Önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir ağırlıklı olmak üzere tatil noktalarımıza 700 bin koltuk, gidiş-dönüş bakacak olursanız 350 bin kişilik ek kapasite koyma taahhüdünü verdiler ve Salı günü de Türkiye'ye geliyorlar. Bu konuştuklarımızı masaya yatırarak, yazılı ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu ve cesaretini artırmak üzerimize düşen gereken destekleri, katkıları vereceğiz."



Uçuş sayılarını artırıyorlar



Aynı pazardaki mevcut oyuncuların kapasitelerini artırmak için sürdürecekleri çalışmaları da anlatan Ersoy, "Jet2 İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu. Jet2 ile zaten biz uzun zamandır görüşüyorduk. Bu yıl tanıtım gibi konularda birçok operasyonu beraber yaptık. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. Steve Heapy Pazartesi günü geliyor, tatil programını değiştirdi. Pazartesi günü ciddi bir şekilde Türkiye'ye olan kapasitelerini onlarla da masaya yatıracağız. Kapasiteyi ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Hatta yaz sezonunu da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlardaki uçuş sayılarını artırmaya başladılar. Bunun dışında bizim iştiraklerimiz, münferit operasyonlar var. Sunexpress ve THY ile görüştük ve burada en önemli konu Dalaman destinasyonu. Dalaman operasyonunda İngiliz turistlerin payı Türkiye genelinin çok çok üstünde. Eğer buraya ek tarife operasyonlar yerleştiremezsek Dalaman'ın bu işten zarar görme riski vardı. O yüzden önümüzdeki sezon itibarıyla Sunexpress ve THY günlük birer ek sefer koydular. British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Önümüzdeki sene itibarıyla haftalık 6 sefer Dalaman'a uçuş başlatma kararı aldılar. Aynı zamanda Antalya'ya önümüzdeki yaz sezonu için başlangıçta haftalık 3 sefer, sonrasında ise 6 sefer uçacaklar. Bodrum'a da bir sefer konulması konusunda mutabık olduk. Pazartesi günü detayları konuşup sefer sayılarını ve bunların motivasyonunu artıracak, ne tür katkılar yapacağımızı sonuca bağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.



"Türkiye artık eski Türkiye değil"



Kimsenin panik yapmaması çağrısında bulunan Bakan Ersoy, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu tarz şeylere hazırlıklıyız ve gerekli yasal düzenlemelerimizi yaptık, tanıtım bütçelerimizi oluşturduk. Her türlü operasyonel yeteneğimiz artık var. ve 2020'de Thomas Cook'un hizmet verdiği pazarlarda, bırakın pazar düşmesi, öngördüğümüz büyümenin tamamını gerçekleştireceğiz. Bu konuda herkes rahat olsun, yapılması gerekenleri biliyoruz. Gerekli adımları da adım adım atıyoruz" dedi. - ANKARA