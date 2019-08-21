Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'ye geliyor
Son Dakika Güncel Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'ye geliyor

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'ye geliyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın sabah gerçekleştireceği resmi görüşmeler öncesi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya gelecek. Bakan Ersoy, yarın ilk olarak saat 10.00'da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından Ersoy, saat 11.00'de ise KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek. Konuk bakan, resmi görüşmelerin ardından Alparslan Türkeş'in Lefkoşa Surlariçi'nde müzeye dönüştürülen evini de ziyaret edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.

(İHA)

Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurulması beklenen yeni parti ile ilgili açıklama Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]