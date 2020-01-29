Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki... - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. (2)
"(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki destekle ilgili bir çalışma başlattık"
Son Dakika Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi