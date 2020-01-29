Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. (2)

"(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki destekle ilgili bir çalışma başlattık"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: (Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki...

Mehmet Nuri, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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