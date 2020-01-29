Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. (2)

"(Nefret suçlarına yönelik) Avrupa'daki vatandaşlarımıza hukuki destekle ilgili bir çalışma başlattık"