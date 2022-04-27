Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

27.04.2022 18:53
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilk olarak Kapadokya Alan Başkanlığında turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, yapılacak yeni projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Nevşehir Belediyesine geçen Ersoy, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve yardımcıları tarafından karşılandı.

Savran, Nevşehir'in turizm çalışmaları ve kentte yapılan yatırımlarla ilgili Ersoy'a bilgi aktardı.

Ersoy, Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Kurşunlu Camisini gezerek yapılan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığına da geçen Ersoy, Başkan Ali Kemikkıran ve partililerle bir araya geldi.

Ersoy'un ziyaretlerine Vali İnci Sezer Becel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

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Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor

Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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