Bakan Ersoy: "Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek"

27.04.2022 20:47

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edeceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edeceğini belirtti.

Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra Derinkuyu Belediyesinin iftar programına katıldı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, tarih, kültür ve tabiat özelliklerinin yanı sıra Hacı Bektaş Veli gibi bir değere sahip Nevşehir'in, dünya şehirleri arasında her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Nevşehir'in potansiyelinin doğru kullanılmasına önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, kültürel alanda yapılan çalışmalara da önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak çalışmalar sürdürdüklerine değinen Ersoy, "Kapadokya Müzesi'nde yürütülen çalışmaların tamamlanması adına yaklaşık 24 milyon liralık destek sağladık. Nevşehir'in kültürel mirasının parçası olan farklı inanç gruplarına ait eserlerle ilgili çalışmaları da destekliyoruz." dedi.

"Artık önümüzde yeni bir dönem başlıyor"

Ersoy, bunların yanında Nevşehir için çok daha önemli olanın elbette turizm alanında yapılanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör ilan etmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, yeni bir yol haritası belirleyip, turizm alanıyla ilgili olarak bazı radikal kararlar aldık. Bu değişim hamlesinin hemen ardından Türkiye'de turizm alanında rekorlar kırmaya başladık. Ülkemize gelen turist sayısı 2019'da 52 milyonlara gelmişti. Sadece 2019'da Nevşehir'i 3 milyon 834 bin kişi ziyaret etti. Fakat Kovid-19 tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sektörün en az şekilde etkilenmesi için aldığımız önlemler sayesinde sektörün ayakta kalmasını sağladık. Artık önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Hep birlikte, merkezi hükümet, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, Nevşehir'i seven herkes el ele verip, bu yeni dönemi en doğru şekilde yönetip, Nevşehir'in turizm potansiyelini en etkin şekilde yönetme gayreti içerisinde olacağız."

Nevşehir'in dünyanın dört bir yanından misafir ağırladığına dikkati çeken Ersoy, "Sahip olduğu özellikleriyle dört mevsim turist ağırlama imkanına sahip olan bölgenin tanıtımı daha da önem arz ediyor. Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek. Bu sayede Türkiye çok büyük gelirler elde edecek." ifadesini kullandı.

Ersoy, salgın döneminde Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ülkeler arasında yer aldığını anlatarak, en az küçülen ülke olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek
Bakan Ersoy: Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek

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Kaynak: AA

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