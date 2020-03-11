Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu..., System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

mehmet ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan

Son Dakika Haberleri
23:58 Irak'ta askeri üsse saldırı: 2'si ABD askeri, 3 ölü
23:57 ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi.
23:56 Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu
23:55 ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi
23:54 Mali'de köye silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]