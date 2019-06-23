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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş'ta kullandı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş'ta kullandı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 1336 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a eşi Pervin Ersoy da eşlik etti. Sabah saat 11.00 sıralarında okula gelerek oyunu kullanan Bakan Ersoy, "Oy kullanmak, demokrasinin gereğidir. Aynı zamanda demokrasi bayramıdır. Bayram da huzurlu bir şekilde başladı. İnşallah başladığı gibi huzurlu şekilde biter. Tüm İstanbullulara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesine inen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fotoğraf talebini geri çevirmeyen Bakan Ersoy bir süre vatandaşlarla sohbet ederek okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Mehmet Nuri, Beşiktaş, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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