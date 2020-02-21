Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy rehberlerin gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy rehberlerin gününü kutladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy rehberlerin gününü kutladı

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Dünya Rehberler Günü'nü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy rehberlerin gününü kutladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Dünya Rehberler Günü'nü kutladı.


Bakan Ersoy, 'Dünya Rehberler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılıkla hareket edildiğini vurgulayarak, "Yeni rekorlarla geride bıraktığımız bir yılın ardından başarılarımızı başlangıç noktası kabul ederek, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Turizm, her paydaşıyla birbirini destekleyen ve tamamlayan parçalardan oluşan bir bütündür. Parçalar ne denli düzgün çalışır ve güçlü olursa bütün de elbette o kadar güçlü ve sağlam olacaktır. Bu bağlamda rehberlerimiz şüphesiz ki çok önemli ve kilit bir görevi yerine getirmektedirler" dedi.


Türkiye'de ağırlanan misafirlerin Türkiye algısı üzerinde rehberlerin öneminden bahseden Ersoy, "Ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin Türkiye algısında, kültür ve tarihimize dair bilgi ve düşüncelerinde, neticede beraberlerinde ülkelerine götürecekleri izlenim ve anılarında rehberlerimizin bilgileriyle, iletişim becerileriyle bıraktıkları her pozitif etki ciddi bir kazanımdır. Böylesi önemli bir sorumluluğun bilincinde görevlerini hakkıyla yerine getiren siz fedakar rehberlerimize teşekkür ediyor, 'Dünya Rehberler Günü'nüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

mehmet ersoy, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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