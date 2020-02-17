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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:35 Kaynak: AA
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