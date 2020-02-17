Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru...

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:35 Kaynak: AA
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