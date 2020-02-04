Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'den bu yıl 550 bin turistin geleceğini öngördüklerini belirterek, "Türk Hava Yolları uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'den bu yıl 550 bin turistin geleceğini öngördüklerini belirterek, "Türk Hava Yolları uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu. 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. Türkiye açısından rakam çok sıkıntılı mı? 58 milyon beklentimiz var, 550 bin çok sıkıntılı değil." dedi.

Bakan Ersoy, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının turizme etkisinin ne yönde olacağına" ilişkin soru üzerine Ersoy, "Çin'den bu yıl gelecek turist sayısıyla alakalı 550 bin gibi bir öngörümüz vardı. Türk Hava Yolları uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu. Birkaç hafta içinde netleşir. 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. Türkiye açısından rakam çok sıkıntılı mı? 58 milyon beklentimiz var, 550 bin çok sıkıntılı değil. İçinde bulunduğumuz coğrafyada her zaman karşımıza sürprizler çıkabiliyor. Sektörü dayanaklı hale getirmek önemli olan." değerlendirmesinde bulundu.

Krizden etkilenmeyen diğer pazarlarda daha çok tanıtım yaparak ve daha çok yolcu edinerek aradaki farkı kapatacaklarını bildiren Ersoy, "İlerleyen aylarda farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz bunun önlemini aldık, uygulamasını yapacağız. Baş edemeyeceğimiz bir durum görmüyorum." diye konuştu.

"Galataport, dünyanın birincisi olmaya aday"

Galataport projesine ilişkin Ersoy, "5 Nisan'da başlıyor. Galataport çok çok önemli. İleriye dönük rezervasyonları da çok iyi. Projeyi defalarca inceleme fırsatı buldum." ifadelerini kullandı.

Cruise Limanı'nı gezdiğini anlatan Ersoy, "Dünyanın en iyi cruise portlarından biri hatta birincisi olmaya aday. Birkaç büyük gemi curise operatörüyle konuştum. 'Başlı başına Galataport için gelinebilir' deniyor. 2021 gibi Galataport'un belli dönemlerinde kapasitesi dolacak gibi gözüküyor. İstanbul'un 2022'de yeni bir porta ihtiyacı olacak." vurgusu yaptı.

" Göbeklitepe, Türkiye'nin yeni reklam yüzü"

Göbeklitepe'ye ilişkin de bilgi veren Ersoy, bölgeyi ziyaret edenlerin sayısının 2019 yılında 490 bine çıktığını bildirdi.

Ersoy, "Göbeklitepe, bizim açımızdan Türkiye'nin yeni reklam yüzü. Pamukkale, Kapadokya gibi. Ziyaretçi sayısının yüzde yüz artışla milyon seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Tarihin sıfır noktası olması nedeniyle dünyada tartışma konusu yaratıyor. Yakınında Karahantepe'de yeni bulgular bulundu. 12 binli, 15 binli yılları görme ihtimalimiz var. Bu anlamda Türkiye, arkeolojik tarihin yeniden yazılmasına vesile oldu. Urfa, Türkiye açısından çok önemli. Hem Urfa hem Türkiye kazanıyor." yorumunu yaptı.

Türk Hava Yolları, mehmet ersoy, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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