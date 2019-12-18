Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunç Başaran'a rahmet diledi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunç Başaran'a rahmet diledi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Tunç Başaran'a rahmet diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunç Başaran'a rahmet diledi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Tunç Başaran'a rahmet diledi.

Ersoy, Twitter hesabından, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitiren Başaran'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Sinema dünyamızın usta yönetmeni Tunç Başaran'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Uçurtmayı Vurmasınlar" filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödüller alan, aynı filmle "En İyi Yabancı Film" dalında 1989'da Oscar aday adayı gösterilen Başaran'ın ses getiren filmleri arasında "Uzun İnce Bir Yol", "Sen de Gitme", "Kaçıklık Diploması", "Abuzer Kadayıf" bulunuyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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