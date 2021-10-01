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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

01.10.2021 10:39

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektör temsilcileri ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektör temsilcileri ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda bulunan bir otelde bu akşam program düzenlendi. Yemekli programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ve turizm sektör temsilcileri bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

YILSONUNA KADAR 25 MİLYON TURİST 20 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYORUZ

Toplantıda konuşan Ersoy Turizm sektörünün girişimci ruhu, esnek yapısı en hızlı bir şekilde bu krizde yol almasını sağlıyor. Sizlerin Bakanlıkla, kamuyla yapmış olduğunuz iş birliği sayesinde aldığımız hızlı önlemlerle rakiplere göre daha hızlı bir çıkış yakalamaya başladık. Bu sene sezona girerken çok belirsiz bir sezon oldu. Devamlı dalgalanmalar oldu. Sezona girerken 25 milyon turist, 20 milyar dolar bir gelir hedeflemiştik. Eylül sonu itibarıyla 20,5 milyon turist rakamını, 16 milyar dolardan fazla geliri yakalamışız gibi gözüküyoruz. Kesin sonuçlar ekim sonu gibi TÜİK tarafından açıklanacaktır. Kalan 3 ayı da düşündüğünüz zaman 25 milyon turist, 20 milyar dolar geliri inşallah hep beraber aşacağız dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Turizm, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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