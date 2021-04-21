Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sektörüne yönelik kararları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe uygulanan KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, turizm sektörünün temsilcileriyle "Turizm Haftası" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, turizm sektörüne yönelik iki önemli karar alındığını aktaran Ersoy, tüm sektörler için geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneği uygulamasına nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde devam edileceğini vurguladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizm sektöründe, mayıs ayının sonunda bitecek olan KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek. Küresel salgının dünyada meydana getirdiği kriz ortamında, ülkemizin turizm sektörüne verdiği güçlü destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız."