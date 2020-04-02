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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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