Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebi nisan sonuna ertelenmeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebi nisan sonuna ertelenmeli - Son Dakika Dünya

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebi nisan sonuna ertelenmeli

6 saat önce

Bakan Ersoy, "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebi nisan sonuna ertelenmeli, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.


Bakan Ersoy, "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" dedi.

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mehmet ersoy, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:45 
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