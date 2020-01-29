Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. (1)

"Türkiye diaspora varlığının sahip olduğu gücün bilincinde. Uluslararası etkinliğe ve saygınlığa sahip olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yurt dışında yaşayan vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atmakta"

"6,5 milyondan fazla Türk'ün 3 milyonu seçmen statüsüne gelmiş ve en son seçimde de yüzde 50'si seçimlere katılmış"

"Bu dünya diasporaları ile karşılaştırıldığı zaman çok etkili bir oran"

"(Yurt dışı Türklere yönelik eğitim çalışmaları) 2018'de bu faaliyetlerimiz kapsamında 3 bin tane öğrenciye biz dokunmayı başardık. 2019'da ise yüzde 366'lık bir artışla 14 bin öğrenciye çıktık"

"Yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçe öğrenimi için Türkiye'ye gelmeleri ve yüksek lisans programı almaları için destekliyoruz"

"Bu bağlamda dört kategoride 2019 yılında 106 öğrenciye burs verdik"