Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi

11.05.2022 15:17
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Kırklareli'ndeki Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların sergilendiği açık hava müzesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Kırklareli'ndeki Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların sergilendiği açık hava müzesini ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında, Asilbeyli köyü yolunda Aşağıpınar ören yerine Merve Özbey, Özge Borak, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile gelen Ersoy'u, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin karşıladı.

Vali Bilgin, burada Ersoy ile sanatçı ve oyunculara Aşağıpınar hakkında bilgi verdi.

Ersoy, AA muhabirine, Rotahane ailesi olarak iki gündür Kırklareli'nde olduklarını söyledi.

Kırklareli'ni çok beğendiklerini, kentin küçük ama içi dolu dolu yaşanası olduğunu anlatan Ersoy, "Aşağıpınar ören yerindeyiz. Burada tarih öncesindeki izleri görüyoruz ve bilgisini aldık. Longoz ormanlarından da çok etkilendik. Tatil yapmak için çok keyifli bir yer." diye konuştu.

Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Evi ile Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi

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Mehmet Nuri Ersoy, Merve Özbey, Özge Borak, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aşağıpınar ören yerini gezdi - Son Dakika


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