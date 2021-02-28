Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı Açıklaması
28.02.2021 15:15
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, " Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu