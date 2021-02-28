Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, " Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.