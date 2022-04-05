Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yetim Türkmen çocuklarla iftar yaptı - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir grup yetim Türkmen çocuk ve kadınla iftarda bir araya geldi.

Ersoy, 50 yetim Türkmen çocuk ve bir grup Türkmen kadın için Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde verdiği iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmaya Türkmen çocukları ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Ersoy, programı düzenleyen Geleneksel Spor Dalları Konfederasyonuna teşekkür etti.

Ersoy, rahmet, bereket, mağfiret ayı olan ramazanın aynı zamanda sabır ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, Hz. Muhammed'in (sav) yetimlerle ilgili "Yetimi koruyup gözetenle cennette yan yana olacağız" sözünü anımsattı.

Ersoy şunları kaydetti:

"Bu akşam yetim kardeşlerimizle aynı sofrada olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın geçirdiği bu zor günlerde yardımlaşmanın, paylaşmanın önemini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum."

50 yetim Türkmen çocuk ve 20 Türkmen kadınla iftarda bir araya geldi.