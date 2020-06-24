Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum