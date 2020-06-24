Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:25 Kaynak: AA
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